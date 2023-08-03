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四名職工盟義工涉違限聚令罰6000元　官：行使自由不必然透過超過四人聚集 (17:12)

職工盟屬下的建築地盤職工總會2020年在金鐘擺設街站，10名義工被指違反限聚令，各被票控一項參與受禁群組聚集，6人已認罪。餘下4人經審訊後今（3日）在區院（暫代東區法院）均被裁定罪成，各罰款6000元。裁判官指，法例並非限制市民表達的內容，只是不得超越訂明的形式，而市民要行使言論、集會和結社自由，不必然須透過參與超過4人的聚集。

不認罪4人為曾浩源、翁家文、黃俊宇及林小薇，他們被控於2020年5月6日，在金鐘海富中心與政府總部之間的行人天橋參與受禁群組聚集。

裁判官王證瑜裁決指，若各被告因傳揚防疫資訊或派發防疫物資作為聚集目的，理應獲豁免檢控。但他們預先準備橫額、標語和錄音等，當中包括與防疫無關的事項，例如於當眼位置展示「光復地盤，工會戰線」、有關「暴政」、「極權」的標語；錄音帶則重複提及「黃色經濟圈」、「光時」口號等。另外，聚集選址於人流稀少的政總，而非較近民居的地方。

就聚集是否有合理辯解，辯方指案發時本港連續17天無本地感染，政府亦於前一天公佈5月8日起放寬限聚令人數至8人。裁判官指出，政府必須持續審視疫情趨向來制定措施。當時人數上限仍為4人，在平衡個人表達權利和維持公共衛生後，不認為法例會導致各人面對無法接受的嚴苛負擔。且無證據顯示涉案聚集有急切性，而不待措施放寬才進行。裁判官因此裁定控方舉證成功。

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