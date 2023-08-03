明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

搶槍罪成囚7年 地盤工上訴刑期被駁回　官指案情嚴重難免重判 (15:45)

2019年10月13日「18區開花」，有人「起飛腳」踢警員試圖搶犯，同場的31歲紮鐵工人則被指企圖搶走警員的霰彈槍，經審訊後被裁定企圖搶劫罪成，連同認罪的非法集結及襲警，合共判監7年，為區域法院可判處刑期上限。他不服刑罰提上訴被駁回，維持原判。上訴庭今（3日）頒判辭補充理由，指本案在大規模社會騷亂期間發生，加上案情嚴重，「重判因此也在所難免」。

上訴人謝信誠（31歲，報稱紮鐵工人）前年經審訊被裁定一項企圖搶劫罪成，指他於2019年10月13日，在旺角彌敦道625號雅蘭中心外，企圖搶劫警員X。他在開審前承認非法集結及襲警共兩罪，分別指他以竹枝及其他物品堵路；以及拳打警員X。3罪分別判監7年、2年及1年，同期執行。

上訴庭法官彭偉昌、彭寶琴在判辭指出，警員X在案發時的動作均是抵禦性，沒有作出提槍和瞄準等動作，上訴庭不同意上訴方指上訴人搶槍是為保護自己及他人，認為他到達時同案被告已脫身，所以他揮拳和嘗試搶槍，目的明顯是要傷害警員和奪取警械。

至於刑期是否過重，上訴庭認為即使沒有使用武器搶劫，只涉及肢體暴力，亦可以判上4至5年；另考慮上訴人在「踢保」後犯案，有潛在的法律程序在身仍再犯案，總結7年刑期「雖然不短也絕非明顯過重」，維持原判，駁回上訴。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 反修例

上 / 下一篇新聞