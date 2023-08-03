搶槍罪成囚7年 地盤工上訴刑期被駁回　官指案情嚴重難免重判 (15:45)

上訴人謝信誠（31歲，報稱紮鐵工人）前年經審訊被裁定一項企圖搶劫罪成，指他於2019年10月13日，在旺角彌敦道625號雅蘭中心外，企圖搶劫警員X。他在開審前承認非法集結及襲警共兩罪，分別指他以竹枝及其他物品堵路；以及拳打警員X。3罪分別判監7年、2年及1年，同期執行。

上訴庭法官彭偉昌、彭寶琴在判辭指出，警員X在案發時的動作均是抵禦性，沒有作出提槍和瞄準等動作，上訴庭不同意上訴方指上訴人搶槍是為保護自己及他人，認為他到達時同案被告已脫身，所以他揮拳和嘗試搶槍，目的明顯是要傷害警員和奪取警械。

至於刑期是否過重，上訴庭認為即使沒有使用武器搶劫，只涉及肢體暴力，亦可以判上4至5年；另考慮上訴人在「踢保」後犯案，有潛在的法律程序在身仍再犯案，總結7年刑期「雖然不短也絕非明顯過重」，維持原判，駁回上訴。