科大慧科合作用AI　分析小紅書等數據推算內地旅客訪港走勢 (15:25)

慧科科大旅遊指數每月10日更新，由綜合指數及三個成份指數（到訪旅客人數指數、酒店入住率指數及酒店平均每日房價指數）組成。科大商學院資深副院長許佳龍解釋，指數以2018年的數據作為基準值，如今年8月預測的訪港內地旅客人數指數為93.95，即是2018年每月平均值的93.95%。

科大商學院客座教授何超表示，預測當月及未來兩個月的數據主要依靠上一個月的社交媒體、論壇等帖文數據分析，模型利用了自然語言處理及技術學習等技術，在分析帖文時並非識別關鍵詞，而是透過語義分析，以增加準確度，因為現時許多網民會使用網絡用語或縮寫撰寫帖文。

許佳龍表示，目前主要旅遊業統計數據的整理需時約兩個月，有所滯後，為旅遊業規劃帶來挑戰，相信今次推出旅遊指數可協助旅遊業持分者制訂前瞻性政策及商業部署。

研究團隊提及，未來希望能將數據多元化，包括細化至最受旅客歡迎的景點、地區或酒店，旅遊產品類型等，亦可由內地擴展到海外地區，不過，許佳龍稱，實現數據多元化需解決數據不足的困難，比如現時並無到港旅客到各區的數據。