初選案｜控方指陳志全曾提願望達成「35+」　陳志全：生日許願世界和平又可達到？ (13:35)

踏入第97日審訊，被告陳志全接受控方盤問。陳稱，民主派在議會的對手是建制派和港府，但同時須與他們合作。法官質疑，陳在初選街站沒提及和政府合作，卻說「抗爭到底」。陳解釋當時向大眾講述《港區國安法》危險之處，故沒稱和政府好合作或者幫忙通過草案，「咁樣好分裂㗎嘛個人」；他希望向政府施壓，落實港人想得到的事物，「呢個係咪叫做對抗政權呢？如果呢個係，咁咪係囉」。

控方質疑，陳志全在街站提倡民主派立會過半，沒有表明「35+」難以實現。陳表示，雖然「35+」可能性很低，但贏多一個議席是好事。法官形容，陳的心態是「做最好希望，做最壞打算」，陳回應「我做人不嬲都係咁樣」。

同案被告、人民力量前副主席譚得志曾出席初選論壇。陳志全供稱沒有與譚得志商討論壇內容，不過譚得志出席論壇後自言「畀黃之鋒捅左一嘢」，因為黃之鋒當時表示，譚得志曾斥梁天琦為「無賴本土派」，問譚會否道歉。

控方問及，譚得志在論壇提出兩次否決預算案，以迫使特首下台，是否和陳志全的立場一致。陳表示絕對不是，指譚的言論違反人民力量主張「全民回水」，相信譚是即場「爆肚」，「人人派十萬你都否決？畀人斬啊真係」。審訊明（4日）續，另一被告鄒家成將自辯。