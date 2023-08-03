港大將向學生提供AI應用程式限每月廿次 (13:12)

港大亦鼓勵教學人員將GenAI融入課程評核，及制定公平評核學生學習表現和成果的機制，包括採取不同的評核方式，包括禁止上網的考試、口頭答辯、課堂現場示範及解說等，評定學生學習成果。

不過，現時尚未有軟件能準確分辨出AI生成文章。教與學創新中心總監陳嘉玉表示，雖然現時的防抄襲系統中內設AI指數，評估學生使用AI的比率，但並不完全準確，教職員將參考指標並與比率過高的學生溝通，但就不會視之為鑒定抄襲的準則，「不想怪錯同學」。她補充，若學生繳交未經修改的AI生成內容，相信教職員能夠分辨。

港大早前曾宣布，禁止學生使用人工智能機械人ChatGPT或其他人工智能工具完成課程作業、評估等。趙寶貽解釋，當時大學尚未能為學生提供AI程式，若容許使用或對部分資源相對匱乏的學生造成不公。她指，雖然現時仍未能阻止部分學生使用校外應用程式，但能確保每名同學均有機會使用AI，「至少在同一條起跑線」。