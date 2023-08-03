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近半受訪清潔工不懂預防中暑指引　團體促多解說 (13:00)

關注草根生活聯盟今（3日）發表清潔工對《預防工作時中暑指引》的意見，發現有47.9%工友不知道有該指引。聯盟表示，工作暑熱警告主要靠手機應用程式通知市民，但有66.7%工友在工作期間不會查看手機，導致未能及時接收有關資訊。

近月天氣持續極端酷熱，勞工處於5月15日起推行指引和工作暑熱警告，提醒僱主及僱員在酷熱天氣或高溫環境下需採取適當措施預防中暑。

聯盟於本月14至23日，以電子問卷訪問11個旺角區垃圾站的清潔工，收回96份有效回應。受訪者年齡為71至80歲的佔31.3%,僅次於51至60歲的33.3%。有近八成工友需在露天環境工作；超過四成負責掃街工作；而約35%受訪者每日需工作8小時。

有超過六成受訪者曾經在炎熱天氣下工作時出現身體不適，常見情况包括頭昏、呼吸困難和頭痛等。聯盟播放訪問一名60多歲清潔工的錄音，該工友提到，最近身體不適去看醫生，但因工作繁忙而無法定時服藥。他不知道政府有推出暑熱指引，上班期間無法查看手機，手機亦沒有下載發放有關資訊的應用程式。他工作的垃圾站會偶爾停水，公司沒有即時維修，故停水期間需自備飲用水。

聯盟代表許垣桓認為，政府不清楚前線清潔工的實際工作情况，建議指引制訂應諮詢他們的意見。而且大多清潔工的學歷不高，公司即使在垃圾站內張貼有關資訊，清潔工也難以理解細節，認為公司應多向工友作解說。

相關字詞﹕編輯推介 工作暑熱警告 關注草根生活聯盟

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