遺失單肩袋未尋獲　七旬翁投注站外牆四度塗鴉發泄判緩刑　 (12:18)

被告衛澤宗（案發時76歲）被控於2023年6月10日、12日、30日及7月9日，在香港九龍旺角花園街2至16號好景商業中心地下25號舖「香港賽馬會」門外無合法辯解而損壞屬於香港賽馬會的玻璃牆，意圖損壞該財產或罔顧該財產是否會被損壞。

案情指，被告在涉事的玻璃外牆上寫上「偷人背包財物，馬會職員全部係黑工」、「馬會員工全部賊公賊婆」等字句。被告早前在警誡下稱於同年5月30日在投注站內遺留了一個單肩袋，後來發現不見了，其後曾向馬會職員詢問，惟獲告知從未見過其袋，故懷疑馬會職員偷取他的單肩袋，一怒之下在玻璃牆上寫上字句。

被告親自求情時，質疑為何在首3次塗污外牆時沒被拘捕，至第4次才被捕，「如果我係犯法，就一早有人捉」。他又斥馬會將簡單事情複雜化，認為4次的清潔玻璃牆上污漬的費用共10,044元不合理，「用馬會出面啲搓手液都得，唔明白點解要萬幾銀。」

香官聽畢求情後，以監禁15日為量刑起點，惟考慮報告內容及被告於第一時間認罪，判被告監禁10日，緩刑12個月。