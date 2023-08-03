明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

黎智英覆核國安委權力被拒　高院指理據不充分判須付訟費 (11:02)

壹傳媒創辦人黎智英涉串謀勾結外國勢力案，去年獲批准委聘英國御用大律師Tim Owen辯護，國安委其後建議入境處拒批Owen的簽證，黎智英則入稟要求法院頒令釋法不影響法庭先前批准Tim Owen代表他，另提出司法覆核，質疑國安委越權。高院早前拒批司法覆核許可，同時頒令撤銷原訟傳票。高院首席法官潘兆初今（3日）就司法覆核及原訟傳票的訟費頒裁決，認為覆核理據「毫無爭辯餘地」，黎不應提覆核，判黎支付訟費。

高院在先前的司法覆核判辭，指監督國安委工作的權力「為中央政府專有」，特區法院作為地方法院，無權透過司法覆核干涉，加上過程中國安委並無越權，拒批司法覆核許可，並引述與訟雙方同意，該原訟傳票在司法覆核被拒下已成學術討論，下令一併撤銷傳票及司法覆核程序。

判辭透露律政司在今年4月13日去信黎智英的代表律師，指人大釋法不容司法覆核，覆核的理據沒有爭辯餘地，涉及國安法第14條的條文清晰，「一開始就不應提出」覆核；而原訟傳票的爭議僅學術討論，「注定會敗訴」，若黎堅持提訟，會要求法庭判黎按彌償基準（indemnity basis）支付訟費。

黎智英一方則主張法庭毋須作出訟費命令，重申人大釋法未有清晰判斷Tim Owen可否代表黎抗辯，黎有需要提出原訟傳票，並在過程中揭發國安委建議入境處拒批Owen的簽證，是律政司的行為令原訟傳票淪為學術討論；司法覆核亦涉及公共機構的決策是否受法院監察，關乎重大公眾利益。

潘官引述案例，指法庭一般不會頒令司法覆核許可申請敗訴者支付對方的訟費，需要恰當的理由運用酌情權批准勝訴者獲訟費，而潘官認為本案有這恰當的理由。潘官續指，覆核不涉關乎重大公眾利益的爭議，黎智英一方亦沒有勝算，國安委僅行使國安法賦予的權力行事，而入境處長必須遵循國安委的決定，同樣是合法行使其權力；黎一方對人大釋法的理解完全錯誤，對國安委越權的爭議亦完全錯置，其覆核理據毫無爭辯餘地。

潘官同意律政司指黎智英根本不應提覆核，亦認為黎在原訟傳票沒有勝算，堅持提訟是「不合理的訴訟行為」。加上律政司早已去信明言會申請訟費，黎卻沒有聽從建議，堅持提訟，遂判他須支付由4月13日起計的彌償性訟費。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 黎智英

上 / 下一篇新聞