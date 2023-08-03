黎智英覆核國安委權力被拒　高院指理據不充分判須付訟費 (11:02)

高院在先前的司法覆核判辭，指監督國安委工作的權力「為中央政府專有」，特區法院作為地方法院，無權透過司法覆核干涉，加上過程中國安委並無越權，拒批司法覆核許可，並引述與訟雙方同意，該原訟傳票在司法覆核被拒下已成學術討論，下令一併撤銷傳票及司法覆核程序。

判辭透露律政司在今年4月13日去信黎智英的代表律師，指人大釋法不容司法覆核，覆核的理據沒有爭辯餘地，涉及國安法第14條的條文清晰，「一開始就不應提出」覆核；而原訟傳票的爭議僅學術討論，「注定會敗訴」，若黎堅持提訟，會要求法庭判黎按彌償基準（indemnity basis）支付訟費。

黎智英一方則主張法庭毋須作出訟費命令，重申人大釋法未有清晰判斷Tim Owen可否代表黎抗辯，黎有需要提出原訟傳票，並在過程中揭發國安委建議入境處拒批Owen的簽證，是律政司的行為令原訟傳票淪為學術討論；司法覆核亦涉及公共機構的決策是否受法院監察，關乎重大公眾利益。

潘官引述案例，指法庭一般不會頒令司法覆核許可申請敗訴者支付對方的訟費，需要恰當的理由運用酌情權批准勝訴者獲訟費，而潘官認為本案有這恰當的理由。潘官續指，覆核不涉關乎重大公眾利益的爭議，黎智英一方亦沒有勝算，國安委僅行使國安法賦予的權力行事，而入境處長必須遵循國安委的決定，同樣是合法行使其權力；黎一方對人大釋法的理解完全錯誤，對國安委越權的爭議亦完全錯置，其覆核理據毫無爭辯餘地。

潘官同意律政司指黎智英根本不應提覆核，亦認為黎在原訟傳票沒有勝算，堅持提訟是「不合理的訴訟行為」。加上律政司早已去信明言會申請訟費，黎卻沒有聽從建議，堅持提訟，遂判他須支付由4月13日起計的彌償性訟費。