僱印傭雜費或改由僱主承擔　僱傭公會憂推高中介費 (10:53)

陳東風指，以往印傭來港要自行承擔訓練費、工本費，即驗身、證件及機票等，以及招聘費。新措施下，印尼中介公司會將有關費用逐步轉移至本港僱主，料日後聘用印傭來港的中介費將增至逾2萬元。陳東風說，印尼勞工部長及印尼中介公司近日來港，與勞工處及業界會面，據中介反映，勞工處「大部分同意個款項，即係將招聘費轉嫁過嚟（僱主）」。他稱，勞工處有表達關注，但就未有強烈措施限制新收費，「始終呢個收費係印尼個邊推過嚟...你一係就請，一係佢（印尼）就唔繼續畀工人你」。

陳東風稱，印傭其中一個特徵是普遍可操廣東話，對為照顧長者而聘請外傭的家庭屬重要條件，故有關家庭仍然會選擇印傭；由於新措施理論上只對由新來港印傭，為避免新增費用，想聘請印傭的家庭可能改為招聘本已在香港工作的印傭，或令有關需求暴增，料有機會將她們薪金推高至6000元，本地中介費亦可能升1000至2000元。

容馬珊兒就相信，新措施或影響本地家庭請印傭的意欲，又憂慮其他輸出外傭的國家會跟隨印尼推行相關措施。她又關注，若僱主支付一大筆費用、印傭來港後很快辭職，僱主未能獲得賠償。容馬珊兒又說，以往曾出現本港僱主已支付印傭交通費，但印尼當地中介再次收費機票費用，質疑當地中介有濫收情况，認為印尼政府應做好監管，並清楚解釋新增費用的明細。

印尼人力仲介公會昨稱，印尼政府去年3月已通過相關法例，但現時只有部分本港中介公司收取新費用，呼籲本港僱主跟隨當地法律。公會主席Saiful Mashud估計僱主需額外支付4000至5000元「輸出勞工就業服務費用」（Placement Fee），印傭則仍須支付培訓費。不過，他又提到印尼當局無法強迫本港僱主支付費用，僱主不會因拒付相關費用而負上任何責任。