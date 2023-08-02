囚犯及胞妹認賄懲教助運違禁品　官明言判監 (18:40)

荔枝角收押所囚犯吳天文（35歲），以及其胞妹吳樂澝（31歲），同承認3項向公職人員提供利益罪。吳天文因另案繼續還押，吳樂澝則准保釋候判；被控3項公職人員接受利益罪的二級懲教助理金永勤（34歲）亦擬認罪，辯方指他有自閉症，希望押後待準備臨床心理學家報告協助判刑。

辯方求情指，吳天文因希望改善生活犯案，對於令胞妹牽涉在內感到內疚；胞妹吳樂澝曾服務啟德方艙醫院，她明白其行為愚蠢，希望法庭考慮涉案物品與獲懲教署許可的物品相似，僅型號不同。

兩名被告承認的案情指，吳樂澝與金永勤在2022年5月至8月期間，無適當權限下多次通訊及會面，吳樂澝將兩副眼鏡、非懲教署指定品牌的香煙、打火機、筆記簿及文具等物品交予對方，並向他提供三筆賄款共10,100元。吳天文及吳樂澝在警誡下承認向金提供過萬元賄款，作為對方將上述物品攜帶入收押所交予吳天文的報酬。