留日女生涉發表港獨言論　辯方促先處理司法管轄權爭議　官：不切實際 (17:58)

被告袁靜婷（23歲）現為大學二年級生。辯方早前要求法庭優先處理3項法律爭議：裁判法院審理煽動罪行的司法管轄權、域外法權、超出半年檢控期限，而人民力量前副主席譚得志（快必）被控發布煽動文字的上訴案將處理區域法院的司法管轄權，另一宗涉及19歲青年徐凱駿被控煽動及侮辱國歌的上訴案，則會處理域外法權及超出檢控期限的爭議。

辯方大律師關文渭首先陳辭指，法庭必須首先處理司法管轄權的爭議，因裁判法院有機會無權審理煽動控罪案件，又提到國安法第42條列明危害國安的案件，須公正及適時辦理，是法庭及控方很重要的職責，冀法庭優先處理此爭議，讓案件盡快審結；控方則不反對首先處理爭議。

羅官則直指辯方要求「完全不切實際」，質疑即使他能盡快作裁決，一旦上級法院作出了相反的裁決，便會推翻他的裁決，重申國安法要求的及時，「是理性的及時，不是帳面上的及時」，辯方的要求反令案件複雜化。羅官最終決定繼續等候上級法院的裁決，將案件押後12月13日答辯。