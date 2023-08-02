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初選案｜不惜否決預算案？　陳志全：可能「隨口噏」　早主張勿太期望「35+」 (17:19)

民主派初選案今午（2日）續審，人民力量前主席陳志全繼續作供。陳志全曾在初選街站表示，要「不惜」運用基本法賦予立法會議員的權力，以否決預算案迫使政府回應「五大訴求」。法官陳仲衡關注，陳志全看來準備好運用否決權。陳志全在庭上供稱，從文字謄本看「不惜」一字，看來語氣較重，但他當時無準備發言稿，可能是「隨口噏」。

控方副刑事檢控專員周天行問到，陳志全曾於2020年6月擺街站，表示新界東初選要從12張名單選出7張名單，但他作供指以為派6張名單，質疑其供辭不真確。陳重申，一直以為初選以6席出線為目標，「7席係接近無可能，甚至係會有反效果」。他提到，6名初選勝出者曾「拖住手」受訪表示要一齊贏，後來他收到排名第7位的范國威發信息指「慢必你咁講，我唔洗選啦」，才知悉初選目標是7席。

根據街站發言謄本，陳志全表示初選參加者要「抗爭到底」，不惜運用基本法權力否決預算案，迫使前特首林鄭月娥政府重啟政改和回應「五大訴求」。控方盤問指，「35+」初選目標就是以否決預算案迫使政府。陳建議法庭留意完整發言，他當時主張不必對「35+」抱太大期望，因為林鄭月娥是無法作主的「中共傀儡」，但無論如何，如果市民在初選踴躍投票，足以反映選民的力量，「要對峙無力感，對峙一啲覺得議會無用、投票無用嘅人」。

在法官陳慶偉要求下，控方後來播放逾半小時的街站影片證據。片段所見，陳表示民主派過往參選猶如「攞獎牌」，今次初選則是「爭住去犧牲」，而《港區國安法》生效後，初選可能是港人最後投票表態的機會。陳提及，當時擺街站遇上警員查身分證和拍片，「你覺得『DQ』罪證又好，未來國安惡法罪證又好，我哋都係光明正大」。聆訊明（3日）續。

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