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涉深水埗警署外暴動3人囚24至32個月　4人判入教導所 (16:22)

2019年8月29日有示威者包圍深水埗警署，其後發生警民衝突，涉案8人被控暴動等罪，不認罪7人中，一人因無行為能力裁定無罪，其餘6人罪成。連同認罪被告，3人今（2日）在區域法院被判入獄24至32個月，餘下4名不足21歲的被告，均被判入教導所。法官斥示威者冥頑不靈，經多次勸喻才離開，但接納本案嚴重程度較同類低，造成的影響有限。

被告為學生張嘉棟(24歲）、田倬行（29歲）、混凝土工人顧嘉杰（28歲）、學生鄺煒心（20歲）、女學生馬紫妍（19歲）、女學生姚珈瑜（19歲）及17歲女生。各人同被控一項暴動罪，當中顧於開審當天認罪，另承認一項在公眾地方管有攻擊性武器罪，即一個能發出雷射光速的裝置。

法官王詩麗判刑指，涉案地區人煙稠密，案發歷時約半小時，示威者起初只有數十人，後來增至百多人。有人以噴漆損壞公物，亦有人在馬路上飛奔，及以雷射筆照射警署外牆，大聲辱罵警員，公然挑戰執法者，若然容忍蔑視的行為，等同損害法治。不過法官接納受影響範圍不是很大、參與人數不算多等，本案相對輕微。

法官以34個月監禁為張嘉棟、田倬行和顧嘉杰的量刑起點，首二人不認罪，但考慮他們案發後積極面對人生，具良好評價等減刑兩個月，二人同囚32個月；顧因認罪和前述相同原因，判監24個月。至於其餘4人，姚珈瑜於本案後涉洗黑錢罪被判入更生中心，辯方望本庭維持判罰，法官考慮懲教建議和各人年紀後，判他們入教導所。

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