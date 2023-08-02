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鄭雁雄談發展香港　籲各階層求同存異不內耗　「英雄莫問出處」 (15:54)

中聯辦主任鄭雁雄、特首李家超及多名政府官員出席座談會，討論如何激發香港「興的動能」。鄭雁雄致辭時指，香港社會應團結向上，相信合力奮鬥十分重要，稱「英雄莫問出處」，無論「商界大佬」或草根階層，港資、中資抑或外資，都應「不扯皮、不內耗」、求同存異並攜手前行，相信可匯聚建設美好香港的力量。他又說，相信香港由治及興的道路可越走越廣，一定能保持長期繁榮穩定，中聯辦會繼續支持特區政府依法施政，並會全面加強與社會各界的聯繫溝通。

鄭雁雄出席「激發香港『興』的動能座談會」 時表示，香港一年來進一步遠離政治漩渦、走出疫情陰霾，社會重回正軌，經濟復蘇而就業持續改善，市場保持穩定；不少具長遠意義的制度及規劃出台，正走上由治及興之路。他認為，面對世界變局及變數，香港亦必然有「新局」及「着數」，指出香港每次都在世界變局中崛起，「因世界變局而上、因中國發展而興，這是香港發展顯而易見的大趨勢，亦是長被忽視的內在規律。」

鄭雁雄又說，香港要保持開放、法治營商環境，在守護國家安全及社會安寧時，保持普通法制度、堅持自由開放政策；亦要維持國際化、多樣化等特質，保護投資者，才能匯聚英才及財富。

特首李家超致辭時說，要激發香港的「興」，必須主動積極對接國家發展戰略，融入國家發展大局，亦要擴展國際聯繫，在國際舞台上講好香港的故事，繼續穩步推進與多個先進經濟體的經貿合作。他又說，必須團結動員所有能量，整個社會同心同德，他形容香港700多萬人口，「每個人都是最強的『香港隊』成員，每個人都可以發揮所長」，有信心團結社會力量，加上國家的支持及國際上的機遇，香港能再創高峰。

除李家超及鄭雁雄，財政司長陳茂波、商務及經濟發展局長丘應樺、財經事務及庫務局長許正宇、創新工業及科技局長孫東，均有出席座談會，並提及相關政策範疇過去一年的政策措施。

相關字詞﹕編輯推介 鄭雁雄 李家超 座談會

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