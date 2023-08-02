海關拘翹英教育女負責人　共接310宗舉報涉款251萬　有家長預繳一年學費共5萬元 (17:34)

消委會就指，截至今日（2日）下午4時，消委會共接獲119宗與相關教育中心的投訴，主要涉及已預繳學費但未獲安排課堂，牽涉逾122萬元，每宗個案平均涉及逾萬元。

海關版權及商標調查科高級督察曾凱婷指，調查發現教育中心在今年7月仍有推銷預繳式教育課程，金額最高的個案涉5萬元，該家長為兩名子女各自預繳12個月的課程。曾凱婷又說，被捕女子為教育中心主要負責人，她在中心結業後未有作出合適的善後安排，海關會繼續調查其他涉案人士，包括中心導師等，呼籲受影響家長可繼續作舉報。

海關版權及商標調查科監督方冠亭就說，涉案家長可從民事途徑索償，提醒各商戶要遵守商品說明修例，建議市民光顧信譽良好的商店， 作預繳式消費前要三思，留意風險、退款及退貨條款，並審慎考慮自身經濟能力。