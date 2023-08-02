初選案｜陳志全指否決財案非初選目的　只為贏取議席向政府施壓爭五大訴求 (14:01)

代表公民黨李予信的辯方大律師盤問陳志全時，展示立法會議案投票紀錄，問及公民黨議員投票取向不一，法官陳慶偉關注與本案的相關性，又指庭上未有質疑公民黨投票的豁免機制。

其後控方的律政司副刑事檢控專員周天行盤問，問陳志全何時決定參加初選，陳表示「好難講邊一日」，指當時民主派均知悉將舉辦初選，一旦傾妥就很可能參加。陳從新聞留意到初選組織者於2020年3月召開記者會，但忘記有否提到「大殺傷力憲制武器」，以他所知初選目的沒有大殺傷力憲制武器的概念。

周天行其後追問，是否需要運用否決權來爭取五大訴求？陳志全稱，立會過半的權力之一為否決財案，他相信民主派若然僥倖達至35席以上，政府自選舉結束後開票一剎那都知道有甚麼權力，並會和民主派商討。陳當時亦心想「選到至算，講到上天落水」，他認為民主派「35+」在操作層面的問題是，建制派少於35席，但連同民主派都不夠人開會。

此外，陳志全提到他和時任人民力量副主席譚得志均認識戴耀廷，他稱從政人士都會認識戴，陳有戴的電話號碼，不過至今「夾埋通過唔夠5個message」。他估計譚有戴的電話號碼，因為譚在戴發起佔中期間曾熱衷參與商討。