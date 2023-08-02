哺乳婦女可飲湯水按穴位紓緩　中醫：若工作疲勞不宜勉強餵哺 (13:33)

浸大中醫藥學院臨床部中醫臨床教授張春玲指出，婦女生產過程中消耗不少血氣，當產後進入哺乳期時，女性應以補身為主，又指母乳亦由氣血轉化，若婦女脾胃虛弱，或生產時出血過多，都可能會令乳汁不足；若婦女產後情緒受困，或可致乳絡堵塞，甚至發展成「乳癰」，出現發高燒、寒顫或乳房紅腫等，可靠內服中藥配合刮痧治療。

浸大建議哺乳期婦女應避開甜膩、辛辣等食品，同時亦避免食用過多偏寒涼的水果。中醫建議婦女可飲用健脾湯品，如木瓜鯽魚湯、花生眉豆豬蹄湯；若希望補血，則可飲用五指毛桃煲雞湯；針對腰痠骨痛的婦女，就建議飲用淮山杞子蟲草花湯、杜仲核桃黑豆湯，並可於湯水中加入少量通草，有效幫助通暢乳絡。

張春玲亦建議可交替按壓尾指的少澤穴，每次5分鐘，每天一至兩次，以改善血氣不足或乳絡堵塞；以及利用蔥白外敷紓緩胸部脹痛的情况，惟乳房皮膚有破損或患濕疹的女性則不宜採用。婦女哺乳前亦要先用熱毛巾擦拭乳房，避免蔥汁刺激嬰兒嘴唇。

張亦建議母親產後可哺乳8至10個月，但若母親因兼顧工作和哺乳而力不從心，伴有疲乏、頭痛等氣血虛弱的症狀，則不宜勉強哺乳，亦不需過於自責。