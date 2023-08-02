哺乳婦女可飲湯水按穴位紓緩　中醫：若工作疲勞不宜勉強餵哺 (13:33)

每年八月第一個星期均為「國際母乳哺育周」。浸大中醫藥學院提醒哺育母乳的在職婦女可飲用健脾湯水及按摩穴位，紓緩乳汁分泌不足、因母乳堵塞導致乳房脹痛，出現「石頭胸」等情况，又提醒婦女若工作非常辛勞，不宜勉強餵哺母乳。
浸大中醫藥學院臨床部中醫臨床教授張春玲指出，婦女生產過程中消耗不少血氣，當產後進入哺乳期時，女性應以補身為主，又指母乳亦由氣血轉化，若婦女脾胃虛弱，或生產時出血過多，都可能會令乳汁不足；若婦女產後情緒受困，或可致乳絡堵塞，甚至發展成「乳癰」，出現發高燒、寒顫或乳房紅腫等，可靠內服中藥配合刮痧治療。
浸大建議哺乳期婦女應避開甜膩、辛辣等食品，同時亦避免食用過多偏寒涼的水果。中醫建議婦女可飲用健脾湯品，如木瓜鯽魚湯、花生眉豆豬蹄湯；若希望補血，則可飲用五指毛桃煲雞湯；針對腰痠骨痛的婦女，就建議飲用淮山杞子蟲草花湯、杜仲核桃黑豆湯，並可於湯水中加入少量通草，有效幫助通暢乳絡。
張春玲亦建議可交替按壓尾指的少澤穴，每次5分鐘，每天一至兩次，以改善血氣不足或乳絡堵塞；以及利用蔥白外敷紓緩胸部脹痛的情况，惟乳房皮膚有破損或患濕疹的女性則不宜採用。婦女哺乳前亦要先用熱毛巾擦拭乳房，避免蔥汁刺激嬰兒嘴唇。
張亦建議母親產後可哺乳8至10個月，但若母親因兼顧工作和哺乳而力不從心，伴有疲乏、頭痛等氣血虛弱的症狀，則不宜勉強哺乳，亦不需過於自責。