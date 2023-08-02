認連登發文談刺警手法　男子還押候判 (13:01)

案情指，被告黎哲（案發時36歲）在男子梁健輝刺傷警員後，翌日於網上討論區「連登」以個人帳户「光復香港先打返J」回應一則題為「『技術討論』應該點用刀？」的帖文。其發布內容提及「吉畜牲用嘅，要刺破胸/背肌同布，要有尖頭」、「練習，刺入角度，持刀手法要準」。另外，被告亦在留言時引用兩張相片，分別為顯示一名人士用刀刺傷另一人的頸部，以及一張看來顯示一名人士在戰術背景下使用刀具的截圖。

警方在被告的連登帳戶內發現大量由他發布有關政治的帖文，包括支持2019年6月以來的示威行動，又呼籲他人向警務人員散播2019冠狀病毒。被告一周後被捕，警誡下稱只是在分享屠夫或肉販的「烹飪技巧」，及教授他人如何使用刀具。而回應中提及的「梁叔」，是想勸他人不要像梁健輝般行事。

辯方求情指，案發至今相隔2年，望法官酌情減刑，但控方反駁稱，案件有逾7個月的押後是因被告需時索取法律意見，剩下的日子屬一般案件的進程，不認為屬減刑因素。辯方亦指，被告只是一介草民，影響力有限，他定罪後失去工作，同時需獨力照顧母親，望法庭採納較低量刑起點。同案被告趙浩楠及葉倩敏早前認罪，分別判囚6和10個月。