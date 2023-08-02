三隧分流先行「633」收費　車流「西增東減」　紅隧續塞 (11:37)

本報記者今早8時許由屯門華都花園乘巴士往港澳碼頭，全程約46分鐘，與以往普遍需時約40至45分鐘車程相若；其中於西九龍公路南昌至奧海城路段一度慢車，其餘時間行車暢順，至西隧轉車站後需要5分鐘經過收費亭和隧道。

由愉景新城乘坐巴士到港澳碼頭的張先生説，未發現今日經過西隧交通有變化，但留意到轉車站較多巴士，需等候幾分鐘「埋站」，經過西隧秏時共約10分鐘。有市民由元朗形點到港澳碼頭則需時約40分鐘，車程與之前相若，形容西隧「微塞」，情况亦與往日一樣；亦有市民指今日整體交通較平日順暢。

紅隧塞車未改

紅隧車流方面，本報記者在上周一（7月24日）及今日，分別於早上8時及8時50分從旺角朗豪坊出發，乘的士經加士居道往紅隧過海，兩日所需時間相若，塞車情况沒有太大改善。若8時出發，兩日同樣花費約15分鐘到紅隧口，其中上周一於理工大學漆咸道南一帶開始慢車、今日則在康莊道開始塞車；至於在8時50分出發，今日車程約30分鐘，較上周慢約4分鐘，同樣由女童軍總會附近開始塞車。

另外，本報一連兩日以航拍觀察漆咸道北往紅隧車龍，發現塞車情况沒有大變，其中昨早8時50分龍尾位於東九龍走廊近土瓜灣街市；至於今早同一時段，車龍稍為縮短，龍尾東九龍走廊近浙江街。