三隧分流先行「633」收費　車流「西增東減」紅隧續塞　運輸署：紅隧車流跌4% (16:44)

運輸署表示，今早7時至10時繁忙時段，整體過海雙向車流約為4.4萬架次，與實施新收費方案前相若，西隧車流上升約3%，而紅隧及東隧則分別略降約4%和1%，認為初步交通情況亦符合預期。運輸署又指，的士分流效果顯著，於清晨時分及早上繁忙時段，分別多約5成及兩成的士使用西隧，而由於以現金繳付隧道費的的士數量上升，故人手收費行車道比平日略為繁忙，相信待隨着西隧於8月6日起實施「易通行」後，西隧行車將更為暢順。

本報記者今早8時許由屯門華都花園乘巴士往港澳碼頭，全程約46分鐘，與以往普遍需時約40至45分鐘車程相若；其中於西九龍公路南昌至奧海城路段一度慢車，其餘時間行車暢順，至西隧轉車站後需要5分鐘經過收費亭和隧道。

由愉景新城乘坐巴士到港澳碼頭的張先生説，未覺今日經過西隧交通有變化，但留意到轉車站較多巴士，需等候幾分鐘「埋站」，經過西隧耗時共約10分鐘。有市民由元朗形點到港澳碼頭則需時約40分鐘，車程與之前相若，形容西隧「微塞」，情况亦與往日一樣；亦有市民指今日整體交通較平日順暢。

紅隧塞車未改

紅隧車流方面，本報記者在上周一（7月24日）及今日，分別於早上8時及8時50分從旺角朗豪坊出發，乘的士經加士居道往紅隧過海，兩日所需時間相若，塞車情况沒有太大改善。若8時出發，兩日同樣花費約15分鐘到紅隧口，其中上周一於理工大學漆咸道南一帶開始慢車、今日則在康莊道開始塞車；至於在8時50分出發，今日車程約30分鐘，較上周慢約4分鐘，同樣由女童軍總會附近開始塞車。

本報一連兩日以航拍觀察漆咸道北往紅隧車龍，發現塞車情况沒有大變，其中昨早8時50分龍尾位於東九龍走廊近土瓜灣街市；至於今早同一時段，車龍稍為縮短，龍尾東九龍走廊近浙江街。

另外，運輸署目前在不同隧道附近道路設置行車時間顯示器，提供由行車時間顯示器所在位置至各條隧道出口的估計行車時間。於今早9時，加士居道東行、理大往紅隧，近女童軍總會附近的行車時間顯示器顯示，到達紅隧港島出口僅需4分鐘，但本報實測發現，顯示器所在位置開始塞車，最終花約23分鐘才到達港島出口，較顯示器提供時間需要多19分鐘。本報正就此向運輸署查詢。