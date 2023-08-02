明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

三隧分流先行「633」收費　車流「西增東減」紅隧續塞　運輸署：紅隧車流跌4% (16:44)

三隧分流「633」固定收費方案今日（2日）起實施，本報記者實測於今早8時許乘搭巴士經西隧過海時行車暢順，車程與過往相若；不過至早上9時許，往港島方向收費廣場前車流明顯比上周五增加。紅隧方面，經加士居道及漆咸道南過海的車程亦與上周相若，塞車情况沒有太大改善。至於東隧，早上8時55分的過海車流較前日（7月31日）較為疏落。

運輸署表示，今早7時至10時繁忙時段，整體過海雙向車流約為4.4萬架次，與實施新收費方案前相若，西隧車流上升約3%，而紅隧及東隧則分別略降約4%和1%，認為初步交通情況亦符合預期。運輸署又指，的士分流效果顯著，於清晨時分及早上繁忙時段，分別多約5成及兩成的士使用西隧，而由於以現金繳付隧道費的的士數量上升，故人手收費行車道比平日略為繁忙，相信待隨着西隧於8月6日起實施「易通行」後，西隧行車將更為暢順。

本報記者今早8時許由屯門華都花園乘巴士往港澳碼頭，全程約46分鐘，與以往普遍需時約40至45分鐘車程相若；其中於西九龍公路南昌至奧海城路段一度慢車，其餘時間行車暢順，至西隧轉車站後需要5分鐘經過收費亭和隧道。

由愉景新城乘坐巴士到港澳碼頭的張先生説，未覺今日經過西隧交通有變化，但留意到轉車站較多巴士，需等候幾分鐘「埋站」，經過西隧耗時共約10分鐘。有市民由元朗形點到港澳碼頭則需時約40分鐘，車程與之前相若，形容西隧「微塞」，情况亦與往日一樣；亦有市民指今日整體交通較平日順暢。

紅隧塞車未改

紅隧車流方面，本報記者在上周一（7月24日）及今日，分別於早上8時及8時50分從旺角朗豪坊出發，乘的士經加士居道往紅隧過海，兩日所需時間相若，塞車情况沒有太大改善。若8時出發，兩日同樣花費約15分鐘到紅隧口，其中上周一於理工大學漆咸道南一帶開始慢車、今日則在康莊道開始塞車；至於在8時50分出發，今日車程約30分鐘，較上周慢約4分鐘，同樣由女童軍總會附近開始塞車。

本報一連兩日以航拍觀察漆咸道北往紅隧車龍，發現塞車情况沒有大變，其中昨早8時50分龍尾位於東九龍走廊近土瓜灣街市；至於今早同一時段，車龍稍為縮短，龍尾東九龍走廊近浙江街。

另外，運輸署目前在不同隧道附近道路設置行車時間顯示器，提供由行車時間顯示器所在位置至各條隧道出口的估計行車時間。於今早9時，加士居道東行、理大往紅隧，近女童軍總會附近的行車時間顯示器顯示，到達紅隧港島出口僅需4分鐘，但本報實測發現，顯示器所在位置開始塞車，最終花約23分鐘才到達港島出口，較顯示器提供時間需要多19分鐘。本報正就此向運輸署查詢。

相關字詞﹕編輯推介 三隧分流 633固定收費 過海隧道 西隧 東隧 紅隧

上 / 下一篇新聞