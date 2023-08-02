部分鯨屍殘骸今清走　政府研賦權漁護署禁船駛近鯨魚及驅趕船隻 (11:26)

謝展寰今早（2日）於港台節目表示，當局沒有一套標準做法，處理被困於本港淺水水域的鯨魚。他認為，若當局制訂好預案，專家便不用再討論、部門亦毋須走程序，當局會待鯨魚最終解剖報告出爐後檢討及制訂預案，預料數個月內完成。

謝展寰指，現時的觀豚守則只限於觀豚，當局會研究加強守則，又認為需要守則及法例並存，而非僅將將所有守則變成法例，當局亦會檢視現行法例及守則，例如賦權漁護署禁止船隻在鯨魚出沒的附近海域活動，以及有驅趕船隻。被問及會否禁止市民出海觀鯨，謝展寰認為需要視乎情况而定，如鯨魚於淺水水域被困，可能需要以強硬方式管理，若屬正常活動則未必需要禁止。

謝展寰亦重申，若按現行法例設禁船區，需要經過數個月的立法程序，「搞得幾個月嚟，我諗完全都唔關事啦」，亦再度強調政府介入「唔係遲嘅」，指漁護署得知有鯨魚進入本港水域後，已聯絡海洋公園保育基金跟進。不過，他承認當局有需要加強處理事件相關的經驗及知識。

謝展寰指，鯨屍解剖工作已初步完成，有待化驗內臟器官，研究鯨魚何時缺氧，以及新傷口是否屬致命因素，料數星期後有結果。