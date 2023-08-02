三隧分流「633」收費今實施　的士過海劃一收費　林世雄：清晨經西隧過海的士增 (09:17)

「633」固定收費方案下，私家車西隧收費下調至60元，紅隧和東隧收費調整至30元；過海的士全日劃一收費25元，在非過海的士站登車須支付去程和回程隧道費共50元，東隧將不設無載客的士收費類別；其他車輛種類隧道費不變。

林世雄認為，「633」固定收費方案不會造成「三隧齊塞」，他稱司機的駕駛習慣及出行模式不會在一兩天內立刻改變，強調新方案是過渡方案，當局已考慮交通情況及預測，是有齊全考慮的收費模式。

至於當局何時會推行「不同時段不同收費」，林世雄重申，當局會在今年內實施，相信屆時分流作用更明顯，希望各界「畀少少耐性」。

另外，今早8時44分，警方接報西區海底隧道九龍出入口發生交通意外，一輛私家車往港島方向行駛，駛至近收費亭時，疑因前方的士收慢，私家車收掣不及撞上。的士後泵把損毁，私家車車頭輕微損毁，車牌飛脫。63歲姓譚的士男司機報稱頸痛，由救護車送往瑪麗醫院治理；36歲姓許女私家車司機頭暈，無須送院。私家車事後由拖車拖走。