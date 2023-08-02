政府收回西隧專營權　三隧即實施「633」收費 私家車減費至60元 (00:20)

西隧由香港西區隧道有限公司於1993年建造，建築費用為70億元，在1997年4月30日正式通車。西隧全長1975米，共有6條行車線，連接西九龍及西營盤，每日交通量最高可達18萬架次。根據持有西隧50%股權的港通控股2022年年報，2022年度通車量為1816萬架次，每日平均通車量為4.9萬架次，均較2021年度減少13.1%。

西隧的興建及營運是由《西區海底隧道條例》規管，條例訂明專營公司可在6個指明日期實施預期加費。不過，如專營公司任何一個年度的實際淨收入少於該年度指明的最低估計淨收入，便可提前實施預期加費，或在實施所有預期加費後實施額外加費。西隧開通時，私家車法定收費和實際收費均為30元，直至2000年迎來首次加價，私家車實際收費加至35元，2019年6月1日加價至75元。

香港西區隧道有限公司由各持有50%股權的港通控股有限公司，以及Adwood Company Limited組成，其中Adwood Company Limited由中國中信股份有限公司持有70%股權、嘉里建設有限公司持有30%股權。