明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

前騎師江碧蕙被控造假帳表證成立 (19:10)

香港首名華人女騎師江碧蕙擔任一間私營保健中心營運總監時，涉嫌偽造公司帳目，使其經理人看似轉介13名客戶予該公司，詐騙3770元代理佣金。案件今（1日）在東區裁判法院續審，裁判官裁定江的3項偽造帳目罪有表證成立。江選擇自辯，稱她基於經理人合約條款，才需以其經理人名義收取佣金。事發後她與經理人開始疏遠，指對方曾要求她到廉署自首，以及她被經理人在其他業務上拖欠酬金。案件明續。

女被告江碧蕙（46歲）報稱為導師，案發時為加心康智能醫療（亞洲）有限公司（下稱加心康）的營運總監，她被控於2020年3月至4月，捏改有關帳目令蘇嘉玲看來向加心康轉介客戶，而蘇獲發代理佣金。蘇嘉玲是江的前經理人，蘇早前以控方證人身分作供。

江辯稱，她與丈夫於2018年與商人林建明夫婦合作投資醫療公司，翌年林成立加心康，建議江為加心康擔任中介，介紹客人後可獲一成佣金作車馬費。2020年2月，江開始收取佣金，但由於她有經理人合約在身，即除了教授騎馬外，其餘收入均需透過蘇收取，故江在介紹客人後會以蘇的名義收取佣金。

江續指，當林有意與她解除合作關係後，江請求蘇為她簽文件確認收佣，否則江將失去該些佣金。事發後，蘇向江透露自己需到廉署錄取口供，要求江主動自首，並於一次出席朋友家人喪禮時，兩人才剛碰面，蘇捉緊江的手，要求江即時與她前往廉署。江又指，她曾接拍廣告，但遭蘇拖欠酬金，及江曾在蘇的勸喻下，將拍廣告收費下調一半至10萬元，惟事後江得知廣告商已照原價支付酬金，不過她未就事件與蘇對質。

相關字詞﹕編輯推介 法庭

上 / 下一篇新聞