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改組校董會　中大校董會指支持議員修例立場未改　反問何須表決 (18:55)

中大校董會今午（1日）開會，討論備受爭議的校董會改組，歷時約兩個半小時。3名議員向立法會提交改組中大校董會的私人草案，有逾1500名中大校友聯署反對，批評議員修例草案交立法會前，繞過校董會。中大校董會主席查逸超指，會上討論校董會改革條例草案，包括草案細節，如法定人數及過渡安排。查逸超強調，已知悉及清楚聽到中大校友評議會的意見，但中大校董會維持今年4月的立場，歡迎3名議員推動「應做未做」，已延遲十多年的工作，未來將積極與立法會合作推動大學校董會改革。

被問今日校董會會議上有否表決支持草案，查逸超回應指，校董會立場從無改變，「有咩需要表決？」他亦否認處理過程中偏幫任何人，形容改革中大校董會屬職責，他「以結果為目標」。對於2016年版本的中大校董會改革方案，查逸超指，不同時段確有不同的校董會改革方案，但現時要集中已提交上立法會的方案，認為時移世易，社會要求亦已不同，重申中大受龐大公帑支援，必須對公眾問責，2016年方案已屬歷史方案。校董會副主席陳德霖就提及，早前專責小組曾提出可考慮調整議員校董席位，以符精簡目的，校友評議會亦建議議員校董由三人減至兩人，他相信立法會審議時會考慮。

有份交私人草案的議員校董劉國勳會後稱，大家對校董會重組方案意見分歧，但校董都覺得要重組及改革，「大家都不希望中大成為戰場，均想中大好」。有份發起聯署反對議員方案的校董楊于銘，被問會上有否重新討論有校友支持的「2016年修例方案」，楊稱交由查逸超負責回答一切查詢。另一校董香樹輝會後稱，會上氣氛很好，「好似我以前開學生會一樣」。

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