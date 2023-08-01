初選案｜陳志全指協調會議共識不涉否決財案　離任議員因「無心戀戰」 (18:58)

陳志全供稱，從facebook見到何桂藍發帖聯署「墨落無悔」聲明，他認為聲明內容「無咩問題」，跟時任副主席譚得志商量後一同簽署。陳解釋聲明指，如果其支持者認同五大訴求，他就會要求政府回應訴求，立會議員可運用的權力包括否決財案。他指，聲明列出支持度不足須停止選舉工程，此點更加重要，藉此回應有人質疑初選「輸咗唔認數」。以陳所知，協調會議談及的共識不涉及否決財案。

庭上播放陳志全和譚得志的競選影片，陳稱「35+當然係好……乜嘢惡法都可以反對反對反對」。陳作供表示，影片的宗旨不是講述「35+」，他形容「35+大哂」、達成的機會亦很微，相反「35-」需要更多有紀律、實幹型的議員，陳透過影片宣傳其工作經驗，否決財案並非重心。陳稱，當時社會瀰漫無力感，他希望選民覺得議會和投票「有用」。

陳在初選勝出並參加立法會選舉，選舉主任向他提問後未有裁定提名有效，該屆選舉宣布延期，而陳拒絕延長議員的任期。陳解釋，選民在2016年立法會選舉只授權他4年任期，當時亦出現留任與否的爭議，惟無人表示過去在議會的表現欠佳及承諾改善，他對民主派感到失望，萌生無力感而無意留任。聆訊明續。