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謝展寰：專家對如何護鯨意見不一　僅同意繼續觀察　否認遲介入 (17:14)

環境及生態局長謝展寰交代西貢鯨魚死亡事件，他指政府日後將研究修例，為漁護署日後應對同類情况時提供法律基礎。謝展寰強調，漁護署一直密切監察情况，但透露專家之間對如何協助保護鯨魚有不同意見，「唯一佢哋能夠同意就可能係暫時我哋都係唔好郁，睇下情况比較好」，並呼籲市民減少觀鯨，以及出動6艘巡邏艇出海勸喻船隻離開，否認署方延遲介入。漁護署長梁肇輝亦形容，署方「日日都出去睇住條鯨魚」，亦一直想找出方法引導鯨魚游出大海。

至於設立禁船區的建議，謝展寰指按現行法例下設禁船區程序較為複雜，若要完成整套程序或須以月計，而且要劃定禁船區也有技術困難，例如是否只封西貢一帶海域，「定係全個香港水域都要禁呢」。梁肇輝則稱有關建議「大家都想做」，但鯨魚出沒範圍廣闊，包括內牛尾海、滘西洲等海域，認為設禁船區難度相當高，亦影響其他海上使用者。

謝展寰指當局會從四方面跟進，包括加強有關對待野生動物的公眾教育；制定應變預案，以便日後再有鯨魚進入本港水域時迅速應對；署方亦需增進相關知識，會安排漁護署人員到海外吸收經驗；當局亦會檢視如何改進法例，賦予漁護署更多權力應變事件。被問何時檢視相關法例，他指待鯨魚解剖結果後便會開始檢視法例，又指整體上觀豚守則確可應用於觀鯨上，但具體細節如離鯨距離則有不同。

被問及會否追究觀鯨者，謝展寰指技術上有困難，因難以證明觀鯨人士直接令鯨魚受傷或死亡，但今次事件反映市民對待野生動物「唔係幾適當」。謝展寰又認為，不應將事件簡單歸咎為保護動物意識不足，或是否直接與觀鯨活動有關，應待解剖結果，不會「咁快下結論」。

對於有報章引述消息質疑，漁護署應在事件中統籌協調各部門。謝展寰指，今次事件中，環境局有主體責任。梁肇輝亦表示，自有鯨魚入港報告後，署方已聯絡水警、海事署及海洋公園討論應對方法，包括海上巡邏等，並一直與相關部門緊密合作。

香港海洋公園保育基金總監祝效忠指，已初步為鯨屍採樣、解剖及檢視傷痕， 部分樣本需到外國化驗 ，又指鯨魚背鰭前的新傷痕面積及深度均較大，胃部則未見外來異物或海洋垃圾，料為較幼年的布氏鯨。

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