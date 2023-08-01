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初選案｜陳志全自辯指民主派各自為政　議席過半亦難主導　新界東欲取七席「痴心妄想」 (14:02)

民主派「35+」初選案今（1日）踏入第96天審訊，人民力量陳志全出庭自辯。陳志全表示，有人以為民主派在立法會取得36個議席就「實贏」，只是停留在理論層面，關鍵是民主派當選後有沒有一致行動守則，盡責開會和投票。他提到，曾經於早上8時半準時出席立法會會議，須獨自面對十多個建制派，「民主派作為少數派，竟然出席率係差過建制派」，形容民主派有「各自為政」的問題。

陳志全在辯方主問下表示，他大學畢業後投身社會，伙拍同案被告譚得志主持電台節目，兩人分別被稱為「快必」和「慢必」。陳於2012年和2016年當選為立會議員，其間「出櫃」公開同志身分和創立同志平權組織「大愛同盟」，其初心是推進《性傾向歧視條例》立法，「搞咗十幾年連公眾諮詢都未搞」。

陳志全供稱，於2020年初收到控方證人區諾軒的WhatsApp信息，區邀請譚得志出席九龍東初選協調會議，托陳問譚的意向。不過，陳表示至今仍不知道譚有否出席九東會議，「我問返啲人，個版本都好唔同」。他提到《蘋果日報》曾報道人民力量反對初選，導致九東初選改用棄選機制。他質疑有人向記者「放料」誤導公眾，故人民力量事後發帖，表示贊成有「共同政治行動綱領」的初選。

早前有證供指，民主派希望在新界東取得7席。參加新東初選的陳志全形容，民主派有6席已是奇蹟，「6+1」簡直是「痴線」和「痴心妄想」，「唔好以為你識協調、你識棄保，人地建制派都識協調，人哋個機器仲精密過你，個棄保仲精密過你」。

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