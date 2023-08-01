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李家超首場《施政報告》諮詢見人大政協　黃英豪：反映特首高度重視 (13:33)

特首李家超就新一份《施政報告》展開首場諮詢，先與21名港區人大代表和政協常委會面。多名與會者感謝特首首先諮詢人大代表和政協常委，港區人大代表代表黃英豪認為，做法反映李家超高度重視在中央議政及參政機構服務的港人。

港區人大代表吳秋北形容會上氣氛熱烈，他希望政府繼續推進跨境養老措施，倡於在內地甲級養老院買位，讓願意北上安老的長者選擇。被問到有否於會上提及《基本法》23條立法，他指23條立法屬憲制責任，相信不用與會者提及，政府都會加快推進。

凌友詩倡中小學每周設書法課　延醫管局醫生退休年齡

港區人大代表召集人陳勇再次提出取消入境內地時俗稱「黑碼」的健康申報表安排，指特首的反應「畀我感覺就係佢係好了解嘅」。另一港區人大代表凌友詩則建議，全港中小學每周都要有一堂書法課，讓學生認同中華文化，培養品德修養。她又提議將醫管局醫生的退休年齡由60歲延至65歲。

另一名港區人大代表代表黃英豪就表示，特首在首場諮詢會選擇與港區人大代表和政協常委會面，體現李家超高度重視在中央議政及參政機構服務的港人。他提出希望政府推動搭建跨境電商平台，令本港電子商貿加快與內地、東盟及國際接軌，又提議希望本港可與內地攜手合作，推進本港新能源汽車發展。

相關字詞﹕編輯推介 施政報告 陳勇 吳秋北 黃英豪 凌友詩

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