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劏房塌石屎擊中住戶　單位鋼筋外露　傷者：頭痛到暈暈地 (12:52)

深水埗青山道昨（7月31日）有唐樓劏房單位天花石屎剝落，擊中兩名南亞裔男子，兩人頭部受傷，經治理後已出院，其中一名男傷者指單位過往未發現同類事故，事件令他受驚，「無諗過會咁樣」。

記者今（8月1日）到大廈7樓單位視察。現場所見，涉事房間仍被警方圍封，房間內石屎剝落嚴重，近窗邊位置的天花鋼筋外露，石屎佈滿一地。

其中一名傷者西門表示，他與兩名朋友居於單位，昨日消遺完畢後返家入房休息，「訓吓訓吓，十幾分鐘後就跌落嚟」，塌下石屎擊中其頭部，他受傷流血。他又指房間內未更換照明工具，故當時漆黑一片，身處大廳的朋友聽聞響聲後入房協助。他坦言「無諗過會咁樣」，「你訓教人哋大聲都會嚇親」，不過他亦感到「好彩」，因眼部及身體多處未有受傷。

西門透露單位月租5200元，水、電費另計，三人居於單位近18個月，過往未有發生同類事故，亦未見滲水及生銹，昨已聯絡業主，對方今早亦到單位了解，承諾會找人維修。西門指因為事故，另一名同住傷者已暫時搬出，「因為冇地方訓」。本身任職外賣速遞員的他因傷及頭部，「頭痛到暈暈地」，暫未能工作。

警方昨晚9時43分接報，指長沙灣青山道458號一劏房單位有石屎墮下，兩名非華裔男住戶（47及42歲）在睡夢中被擊中，頭部受傷送院。警方經初步調查，相信石屎從房間橫樑墮下，面積約3米乘20厘米，事後天花鋼筋外露。案件列作「有人意外受傷」。

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