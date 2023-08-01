鯨屍今解剖　專家料新傷口或由船隻撞擊所致 (12:41)

一條出現在西貢水域的鯨魚昨被發現在西貢牛尾洲以南海面側身反肚漂浮，其後證實死亡。漁護署及香港海洋公園保育基金人員今早在萬宜水庫西壩解剖鯨魚，現場所見，十多名人員在場搭起4至5個帳篷，先劏開鯨魚腹部位置，取走部份內臟檢驗。現場亦有水警輪戒備。海洋公園動物及保育部總館長黃永康估計，鯨魚日前的新傷口較有可能由船隻撞擊引起，他指，鯨魚體長超過8米，屬一條雄性鯨，暫未能確定是否布氏鯨。
海洋公園動物及保育部總館長黃永康今早於商台節目表示，昨晚初步觀察發現鯨魚背鰭位置有新傷口，其面積較另外兩個舊傷口大，可見肌肉。他估計新傷口是由硬物造成，相信由船隻撞擊的可能性較高。他指，暫時未能確定兩個舊傷口，是否進入本港後出現。香港海豚保育學會主席鄭家泰就指，鯨屍有數個大傷口，但其餘部分新鮮，相信鯨魚是受到突如其來的硬物撞擊，導致身體造成傷害致死，估計人爲造成機會較大。不過，他亦指吊運屍體的過程亦有可能改變傷口形狀。兩人均指鯨魚具體死因有待驗屍報告確定。對於會否出現「鯨爆」，黃永康指昨晚解剖鯨魚時，其體内的氣體已排出，認為出現「鯨爆」的可能性非常低。
黃又指，最近天氣炎熱，海洋公園及其保育基金團隊正全力解剖屍體，以避免令屍體腐化，目前主要集中於採集樣本及血液，以確定死亡原因、生前的健康狀况、品種及年齡等，估計解剖工作需要一段時間。
倡研法例規限觀鯨
今次鯨魚身亡引發觀鯨與否的爭議。黃永康指，現時的觀豚指引屬自願性質，往往會令船家及市民墮入「灰色陷阱」，相信若政府訂立清晰法規，例如列明船隻進入距離鯨豚100米水域就要停船等，有助避免同類型事件再次發生。
鄭家泰則指，學會曾建議漁護署設禁船區，但署方當時隨即表明做不到。他舉例指，深圳市政府前年曾因應布氏鯨出沒而設立禁船區，對本港無法做到感到失望，形容漁護署在處理今次事件的態度被動，建議政府參考外國應對鯨魚出沒的方案，為不同情况制訂方案，而非待牠進入本港水域後才討論，「咁樣就好慢」。