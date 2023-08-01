鯨屍今解剖　專家料新傷口或由船隻撞擊所致 (12:41)

海洋公園動物及保育部總館長黃永康今早於商台節目表示，昨晚初步觀察發現鯨魚背鰭位置有新傷口，其面積較另外兩個舊傷口大，可見肌肉。他估計新傷口是由硬物造成，相信由船隻撞擊的可能性較高。他指，暫時未能確定兩個舊傷口，是否進入本港後出現。香港海豚保育學會主席鄭家泰就指，鯨屍有數個大傷口，但其餘部分新鮮，相信鯨魚是受到突如其來的硬物撞擊，導致身體造成傷害致死，估計人爲造成機會較大。不過，他亦指吊運屍體的過程亦有可能改變傷口形狀。兩人均指鯨魚具體死因有待驗屍報告確定。對於會否出現「鯨爆」，黃永康指昨晚解剖鯨魚時，其體内的氣體已排出，認為出現「鯨爆」的可能性非常低。

黃又指，最近天氣炎熱，海洋公園及其保育基金團隊正全力解剖屍體，以避免令屍體腐化，目前主要集中於採集樣本及血液，以確定死亡原因、生前的健康狀况、品種及年齡等，估計解剖工作需要一段時間。

倡研法例規限觀鯨

今次鯨魚身亡引發觀鯨與否的爭議。黃永康指，現時的觀豚指引屬自願性質，往往會令船家及市民墮入「灰色陷阱」，相信若政府訂立清晰法規，例如列明船隻進入距離鯨豚100米水域就要停船等，有助避免同類型事件再次發生。

鄭家泰則指，學會曾建議漁護署設禁船區，但署方當時隨即表明做不到。他舉例指，深圳市政府前年曾因應布氏鯨出沒而設立禁船區，對本港無法做到感到失望，形容漁護署在處理今次事件的態度被動，建議政府參考外國應對鯨魚出沒的方案，為不同情况制訂方案，而非待牠進入本港水域後才討論，「咁樣就好慢」。