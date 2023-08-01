「我情緒病打死你都無罪」 消防員恐嚇上司罪成 (11:44)

施官裁決時指，被告陳定邦（現43歲）的供辭明顯逃避、矛盾和不合理，他本身稱自願接受警方的錄影會面，但在盤問下又改稱不記得是否自願，明顯與事實不符。錄影會面中，被告對有否以粗言辱罵、有否戴口罩等均稱不記得，惟會面在案發後8天進行，被告不可能連基本情節也忘記，反映他隱瞞事實；被告一方面稱案發時腦海一片空白、呼吸困難，不知道在發泄情緒下說了何話，另一方面又稱因上司指控他扮病故罵對方，可見他並非無意識下發言。施官裁定他非誠實可靠的證人，不接納他的供辭及錄影會面內容。

至於被告上司、時任機場消防區長王銘恒的證供，施官判斷供辭脗合閉路電視片段，而他描述被告情緒激動，其實對辯方案情有利，可見他沒有隱瞞事實，其證供亦清晰合理，在盤問下沒有動搖，證供獲接納。

施官續指，即使被告當時情緒激動，也可以有威嚇他人的意圖。案發時消防員有指引要戴口罩，上司僅問他為何不戴口罩及要求出示醫療證明，詢問內容合情合理，不見得被告為何因而情緒爆發，被告的言論明顯有意恐嚇上司，令人合理地受驚，裁定他罪成。