漁護署：將解剖鯨屍檢驗及研製標本　海洋公園：鯨背現新傷口 (21:01)

漁護署公布，署方與香港海洋公園保育基金已安排打撈今天在西貢牛尾海發現的鯨魚屍體，並委託海洋公園為鯨魚屍體作解剖檢驗，以判斷其品種及死因，有關解剖工作可能需時數天。署方指，解剖結果將有助了解鯨魚的行為和具體死因，為日後政府如何處理鯨魚再在本港出現作參考和制定方案。至於經解剖後的鯨屍，漁護署會研究可否製作標本，供科研和教育用途。

署方又指，自有鯨魚月中在西貢水域出現以來，署方與海洋公園相關專家一直密切監察有關鯨魚的健康狀况，並聯同其他部門在鯨魚出沒的海域巡邏，亦曾在西貢公眾碼頭等地方派發單張，勸喻巿民勿出海觀鯨及避免水上活動。多個部門連日出動6艘巡邏船大範圍巡邏，並向附近水域的觀光船發出勸告，以及過去幾天勸喻船隻，尤其是快速船隻離開鯨魚曾經出沒的水域，指過去的周末，在有關水域的觀鯨和水上活動已大幅減少，對今天在牛尾海附近發現鯨魚屍體感到惋惜。

海洋公園保育基金科學主任陳梓南晚上交代事件時指，已將鯨魚移至萬宜水庫西壩解剖，經初步檢查後發現鯨魚背部有新傷口，將進一步解剖確認死因，並已將鯨魚的內臟和血液化驗，了解鯨魚死前的情况。他又估計鯨魚死去不久，海上所飄流的應是鯨魚的脂肪組織。