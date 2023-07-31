研究指中藥或減大麻毒癮及改善睡眠 (18:54)

基督教香港信義會天朗中心於2021年8月1日至2023年7月31日舉行「中醫藥治療吸毒後遺症暨大麻治療」計劃，協助大麻使用者透過中醫藥改善低動力及煩燥不安情緒，提升戒毒動機，共74名人士參與，平均年齡為23.3歲，最小僅14歲。研究發現受訪者服藥兩週後，過去30天大麻平均使用次數由51.3次下降至15.3次，而平均焦慮指數由7.67降至5.79。

基督教香港信義會社會服務部註冊中醫師劉浩泉表示，大麻使用者的後遺症普遍可歸納為低動機、失眠及情緒不穩等，正與中醫病相類似，故治療上可按中醫理論指導改善相關症狀。他指，藥物分別加入清肝、疏肝及養肝成分，即菊花、延胡索及密蒙花，提升使用者活力，紓緩緊張焦慮，減少依賴大麻。

計劃另以輔導手法介入，透過社工及中醫師於較多人吸食大麻地區設流動「涼茶站」，主動為吸食大麻的青年提供輔導及中醫服務。

大麻使用者阿張（化名）表示，大麻可助放鬆心情，亦認為適量攝取大麻不會對身體造成損害，「其實你食太多鹽同糖都會對身體有影響，咁又會唔會話佢哋係毒品」，他表示中醫服務「試吓無妨」，檢查身體病患，而服用中藥後較容易入睡，精神有所改善。