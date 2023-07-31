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初選案︳何桂藍指「墨落無悔」聲明非捆綁否決預算案立場 (18:48)

民主派「35+」初選案今午（31日）續審，「墨落無悔」聲明書列出，會運用權力包括否決預算案，逼使特首回應五大訴求，何桂藍供稱不應綑綁對上述兩者的立場，但有份聯署的她並無向聲明發起人反映，她認為聲明只是處理要否迴避DQ（取消資格）的問題。何桂藍完成10日自辯作供，明天（8月1日）預料輪到被告陳志全開始自辯。

控方律政司副刑事檢控專員萬德豪引述，何桂藍遭DQ後於《洛杉磯時報》撰文，提到立會過半的可能性。何指出，這篇文章面向國際社會，她省略了相關細節，當時政府已宣布押後立法會選舉，但按照初選61萬票數，若立選如期舉行，民主派得票會非常之高。她稱，如果得悉DQ風險後表示可能達至「35+」，就屬於不誠實的說法。

萬德豪在盤問尾聲指出，何桂藍是與其他被告一同串謀無差別否決預算案，在立會過半及取得控制權。何供稱，在立法會「無差別」就議案投票的例子，包括立會主席梁君彥批准修正案，但無給予時間辯論，故議員無法審議下並表決，而議員黃定光「瞓咗無睇」則是另一情况。

萬德豪欲再追問時，被法官陳慶偉打斷指毋需就此發問，因為辯方早前已向被告指出案情，被告亦有回答。法官李運騰質疑做法重覆，並且浪費時間，不見有何作用。萬德豪其後表示沒有問題。何桂藍此時輕聲表示「Yes!」，並於作供完畢後指興奮歎道「呀，完！」她又向傳譯主任致謝，稱「辛苦啦！」

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