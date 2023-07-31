涉中環「和你lunch」6人認暴動等罪候判 (17:29)

葉嘉朗、歐榮峰、傅之林、鄭學洺、潘琬瑩及黎柏言承認於2019年11月12日，在香港中環畢打街與德輔道中及干諾道中交界參與暴動。楊耀、羅翔駿、楊麗樺及吳雅芝則否認控罪受審。全部人另被控於非法集結時使用蒙面物品，分別認罪和不認罪，其中葉和鄭因認暴動，此罪存檔法庭，不予起訴。

認罪被告承認的案情指，當日中午12時許起，數千名示威者集結於畢打街一帶，他們架設路障和惡意破壞交通燈。警方到場設防線警告眾人離開，但示威者不理會並組傘陣推進，警方暫時撤離，歐榮峰等人繼續追趕車隊和扔磚塊。其後示威者破壞元氣壽司和吉野家，又於路上淋易燃液體。

其餘5人分別被拍攝到把雜物扔進行車隧道、開傘掩護破壞巴士的示威者、於路上遊蕩、堵路等。約3時許警方展開驅散，集結人數已降至200多人，他們向路障投擲汽油彈。警方推進時示威者沿德輔道中朝中環雪廠街逃走，包括認罪6人共20多人最終在置地廣場外被捕。

控方透露鄭學洺於另外一宗反修例案件被判囚19個月，經律政司上訴後改為判監37個月，其餘被告均無刑事定罪紀錄。翻查資料，該案涉及4名男子於2020年5月在銅鑼灣「私了」事務律師陳子遷。