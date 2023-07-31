蔡天鳳碎屍案︳案件押後再訊　控方稱證物太多需時檢驗 (16:13)

死者前夫一家出庭應訊，其中鄺港智一度繞手抱胸，懲教人員提醒後才放下雙手。涉協助潛逃的林舜及潘巧賢早前獲准保釋，亦有到庭應訊。大批公眾人士到場，旁聽席幾近爆滿。

控方庭上透露，已調取現場監控錄影、被告手機、銀行紀錄作調查，正等待法證及死亡報告，申請押後再訊。辯方不反對押後，惟質疑2月至今仍未完成法證報告，「想知案件主管呢半年做過乜嘢」。控方指化驗師已「特事特辦」，惟證物太多，需時處理。主任裁判官蘇文隆指，未進行交付程序，控方不可能透露進度，但會記錄在案，並敦促控方從速處理。辯方表明若下次仍未完成，將申請訟費。

控罪指，死者前大伯鄺港傑（31歲，司機）、前家翁鄺球（65歲，退休人士）、前夫鄺港智（28歲，無業）被控一項謀殺罪。前家姑李瑞香（63歲，退休人士）則被控一項妨礙司法公正罪。另外，林舜（41歲，租賃遊艇公司職員），以及鄺港智女友人潘巧賢（29歲，無業），涉嫌協助鄺港智潛逃，各被控一項意圖妨礙拘捕或檢控罪犯而協助罪犯。