政府周三接收西隧　8月6日起推易通行　羅淑佩料「633」疏導擠塞效果不明顯 (16:03)

羅淑佩提醒，市民如在實施特別交通安排期須經西隧，要留意改道情況及車速限制。她又說，天文台預期本周末或有雷雨，如果當日在工程開始前掛起八號警告訊號或黑雨警告，當局會順延實施時間一周；如果當日掛起訊號時已開始工程，當局會盡量完成，如有延誤會盡快公布。

過海隧道周三起推「633」收費 羅淑佩料推「633」收費疏導擠塞效果不明顯

「633」固定方案三隧分流的首階段，私家車西隧收費下調至60元，紅隧和東隧收費調整至30元；過海的士收費3條過海隧道全日劃一25元；其他車輛種類隧道費不變。被問到會否有個別路口可大幅改善擠塞情况，羅淑佩說，審慎地來說不會作有關估計，她解釋西隧及紅隧的收費差距收窄，部分駕駛人士或轉用西隧；紅隧及東隧加價後，亦可能有駕駛人士轉用公共交通，加上的士劃一收費後，市民不用按隧道費去考慮使用哪一條隧道，在很多行為變數下，難以估計「633」收費後車龍可縮短多少、過海可快多少。

羅淑佩亦強調，「633」固定收費是過渡方案，要待實施「不同時段不同收費」後，分流效果才會更明顯。她又說，當局需時觀察實際情況，會待3條過海隧道推行易通行，再考慮市民適應情况及車流等，盡快實施第二階段。至於實施新收費方案會否導致「三隧齊塞」，羅淑佩指，西隧雖然有減價，但收費仍比其他兩條過海隧道高。