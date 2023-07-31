初選案｜何桂藍指「墨落」內容非協調會議共識　稱屢表明不否決財案批「嘥時間」 (14:01)

根據抗爭派記者會片段，被告岑敖暉當時稱會堅定行使基本法的權力、否決預算案；另一被告王百羽於會上說「我哋」的最大公因數是否決財案。何桂藍在回應控方律政司副刑事檢控專員萬德豪時表示，王百羽不代表她發言，反問怎會即場「跳出嚟」稱沒討論過某些議題，這樣的話記者會不能順利舉行。

萬德豪追問，何有否表明岑敖暉、王百羽和梁晃維的言論不代表她？何重申，早前作供花上半日解釋她不會否決財案，這問題亦已回答三次，庭上是否要問第四次？陳官指出，此事並不可笑（funny）。何續稱「我都唔覺得好笑，我覺得好嘥時間！」

陳官指，若法庭認為問題不必作答，自然會指意暫停。何又說「你嘅時間係時間，我嘅時間唔係時間。」法官李運騰着何冷靜，何則表示，她的問題不獲解答，「（法官）就叫我calm down」 ，「我從來都無激動過」。萬德豪其後就「墨落」聲明，問何是否能夠閱讀中文，何提出「咁都唔係一個嘥時間嘅問題？」她表示懂得閱讀，並閱讀中文30年。

此外，萬德豪問到何桂藍和岑敖暉的影片，配上「國際關注重燃 圍堵中國反制」字句，是否代表制裁行動。何不同意說法，指香港發生打壓事件，都會成為全世界焦點，引起國際公民社會聲援香港。萬一度追問下去，李官質疑有猜測意味。