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涉網上披露西灣河開槍警姓名　36歲社工判緩刑 (13:42)

36歲註冊社工涉在facebook發布2019年11月在西灣河開槍警的姓名，違反起底禁制令及匿名令，被控藐視法庭。他早前承認有關法律責任，今（31日）在高院接受判刑。法官高浩文接納本案屬單一事件，被告於拘捕後已盡早刪除涉案帖文，並向警方和盤托出事件，相信重犯機會較低，判處被告入獄21天，緩刑1年，並頒令他須向律政司支付5萬元訟費。

被告李柏納，現於一間老人中心任職社工。律政司指控，被告於2020年6月2日，在個人facebook帳戶發布涉案帖文，指「無人知你叫XXX（警員中文全名）」，並轉載一則有關匿名令的新聞。被告於同月24日被警方以藐視法庭作拘捕，警誡下交代，他發文目的為讓公眾憶起西灣河開槍事件，以及他前文時已知悉有關匿名令的存在。

判辭引述雙方陳詞，指律政司認為被告有意挑戰法庭權威，法庭須向公眾傳遞訊息，顯示絕不容忍相關藐視法庭行為。辯方指，被告素來關心香港時局，2019年11月他觀看了西灣河開槍事件的影片後，同情中槍學生。及至2020年6月，他得知該中槍學生因事件被控搶劫而氣憤，衝動下發文，現知行為愚昧。

法官於判辭續指，被告不是知名人士，涉案帖文所得回應不多，嚴重性較低，以及考慮被告經濟狀况後，判他囚21天緩刑1年，並須支付5萬元訟費。

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