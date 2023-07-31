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涉理大外非法集結19人不認罪　1人認罪候判 (13:43)

2019年11月理大衝突期間，大批市民前往理大外圍聲援示威者，警方於尖沙咀一帶拘捕多人，20人被控非法集結，今（31日）在西九龍裁判法院（暫代區院）開審。其中19人否認控罪，1人庭上認罪，需還押待下月11日判刑。

20名被告依次為學生吳肇韜（19歲）、道具製作人何兆川（23歲）、自由身攝影師陳思晨（22歲）、學生高敬希（18歲）、學生曾曉琳（20歲）、無業陳綺敏（37歲）、學生王穎彤（21歲）、售貨員許巧靜（22歲）、TVB美術指導洪妙賢（24歲）、清潔工陳東城（43歲）、社工鄧耀雄（24歲）、廚師鄭肇其（52歲）、地政總署測量員施雄國（36歲）、文員鄭瑞琪（30歲）、學生陳正雯（20歲）、無業蔡蒨盈（28歲）、文員程曉君（27歲）、項目幹事鍾靜純（28歲）、活動幹事江麗華（27歲）、無業劉頌祈（28歲）。

第五被告曾曉琳今承認控罪，她承認案情指，2019年11月28當日早上8時左右，有約100名示威者於尖沙咀科學館一帶聚集，由科學館廣場向科學館道推進，張開雨傘與面前的警方防線對峙。有人要求警方釋放理大內人士，隨後示威者以雨傘為屏障，邊喊「一、二、一、二」向防線推進，警方在發出警告後驅散示威者，示威者撤至科學館廣場內，隨後警方多面包抄進入科學館廣場，並拘捕135名示威者。

曾曉琳在華懋廣場外被捕，警方從曾身上搜出雨傘、護目鏡、雨衣等物品。案件下午續審。

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