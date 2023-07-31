鯨魚抵港半月喪命　鯨背早現傷痕　專家政府屢籲勿追鯨 (13:31)

首現鯨蹤

鯨蹤首次於7月13日、在西貢糧船灣及南風灣一帶出現，專家估計牠在覓食期間誤打誤撞跟隨魚群游到近岸，亦可能因身體導航系統出現問題所致。漁護署當日已呼籲市民與鯨魚保持距離，海豚保育學會就呼籲市民勿乘快艇出海觀鯨。不過隨後周末（15日）有船家已提供包船觀鯨服務。

出海觀鯨

其後颱風「泰利」襲港，鯨魚一度「消失」約一周，至本月21日再有市民目擊鯨蹤；不少市民於隨後周末出海追鯨，有人於社交平台「小紅書」上載打卡照，稱出海時見到鯨魚，距離極近；其他相片亦顯示，有多艘載有乘客的船於鯨魚出沒時，在旁圍觀。

出現傷痕

直至7月25日，海洋公園發稿稱鯨魚背部出現有螺旋槳造成的傷痕，安全狀况令人擔憂；政務司長陳國基翌日稱，已要求警方、漁護署及海事處加強宣傳等工作，包括派出水警船在附近海域巡邏，若發現有觀光船靠近鯨魚出沒一帶，會勸喻他們離開，又會在西貢碼頭等地勸喻市民及載客船隻負責人，不要出海「追鯨」。

加強巡邏

另外，曾有人建議設立臨時保護區，要求船隻禁止駛入或駛進時減速，漁護署當時回覆稱執行上不可行，但會加強巡邏及執法，又稱與專家商討後未找到穩妥方案引領鯨魚向外游。

直至前日（29日），漁護署回覆查詢時指，當日上下午均有派員出海，並與警方和海事處船隻一同到有關水域巡邏，其間見到鯨魚出沒，未有發現有船隻觀鯨，亦沒有其他船隻圍繞或嘗試接近鯨魚。政府部門巡查期間已對附近船隻適當勸喻。

發現鯨屍

直至今早，警方接報指於西貢牛尾洲以南海面發現鯨魚屍體。