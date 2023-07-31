鄭國漢：對中大校董改組有「新看法」現不宜表態 (18:25)

鄭國漢稱，參與聯署的出發點是關注中大自主權，最主要原因是聯署提到議員草案在「未提交校董會審視之前刊憲」，令他關注中大自主權是否被侵犯，亦憂此例一開，會影響其他大學的自主權保障；同時希望立法會與中大校董會可「採用文明的方式，求大同除小異」。他重申並不執著於技術細節，但認為在正常情況下，大學條例的修訂應由作為大學最高管治權力機構的校董會推動，再由立法會議員以私人修訂條例的方式協助通過。

不過，鄭國漢說，最近對爭拗有新理解，認為現時中大校董會處於分裂狀態，雖然未獲整個校董會正式支持，但未有明確表態主席及部分校董，原來支持議員草案；又有不少校董反對草案，故校董會現是處於分裂狀態，並非正常情况，「不能以常理度之」。他又認為，在校董會分裂、立法會或相當一致的特殊情况下，在修例時既達致目的、又避免過度的社會張力和對抗，將是「考驗各方智慧的時刻」。

鄭國漢希望，「大權在握」的立法會可在修例過程中，盡量採取文明的方式行事，包括誠懇聆聽反方的意見及擔憂，更靈活處理不影響總目標的技術性修訂內容，「我相信很多市民都期待議員們展現他們的智慧和風度」。