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鄭國漢：對中大校董改組有「新看法」現不宜表態 (18:25)

中大校董會改組持續備受關注，早前有逾千校友聯署，反對由3位立法會議員提出的改組方案，聯署人士包括嶺大校長鄭國漢。他今再表示，近日校董會主席及其他校董的表態及一些涉中大管治事件的報道，令他對聯署有新看法。他認為，中大校董會現時分裂，並非處於「正常情況」，在沒有掌握足夠事實及證據下不宜表態。他希望立法會可盡量採取文明方式行事，誠懇聆聽反方的意見及擔憂。

鄭國漢稱，參與聯署的出發點是關注中大自主權，最主要原因是聯署提到議員草案在「未提交校董會審視之前刊憲」，令他關注中大自主權是否被侵犯，亦憂此例一開，會影響其他大學的自主權保障；同時希望立法會與中大校董會可「採用文明的方式，求大同除小異」。他重申並不執著於技術細節，但認為在正常情況下，大學條例的修訂應由作為大學最高管治權力機構的校董會推動，再由立法會議員以私人修訂條例的方式協助通過。

不過，鄭國漢說，最近對爭拗有新理解，認為現時中大校董會處於分裂狀態，雖然未獲整個校董會正式支持，但未有明確表態主席及部分校董，原來支持議員草案；又有不少校董反對草案，故校董會現是處於分裂狀態，並非正常情况，「不能以常理度之」。他又認為，在校董會分裂、立法會或相當一致的特殊情况下，在修例時既達致目的、又避免過度的社會張力和對抗，將是「考驗各方智慧的時刻」。

鄭國漢希望，「大權在握」的立法會可在修例過程中，盡量採取文明的方式行事，包括誠懇聆聽反方的意見及擔憂，更靈活處理不影響總目標的技術性修訂內容，「我相信很多市民都期待議員們展現他們的智慧和風度」。

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