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消委會接48宗涉翹英教育投訴　有家長稱翹英本月仍推銷課程 (11:23)

在港九設有5間分校的教育中心翹英教育（Brilliant Education）宣布結業。消委會截至今早8時，共接獲48宗相關投訴，涉及金額56萬，當中最高金額的個案涉款逾5萬元，平均每宗個案涉款逾1.1萬元。消委會投訴及諮詢部總主任莊龍五說，會嘗試聯絡有關負責人，要求履行合約責任；如不能提供服務則應退款。他稱，如果家長使用可退款的方法預繳費用，如信用卡，可盡法聯絡發卡公司填寫退款表格，但能否獲得退款，亦要視乎每間發卡公司的相關機制。

莊龍五又說，按以往經驗，消委會難調停涉及結業的個案；除非公司不是因為財政原因結業，否則若進入清盤階段，由於消費者屬無抵押債權人，可取回預繳付款的機會較微。他提醒，預繳式消費有一定風險，市民應盡量減低預繳金額。

有家長預繳逾1.7萬元　事前未覺有異樣

家長陳小姐為其小孩在翹英教育報讀課程逾兩年，她於今年7月中預繳逾1.7萬元，報讀8月份暑期班及9月至明年2月的功課班，現時尚不知可如何追討。她說，事前未有發現中心運作異常，而結業後未有職員聯絡，她曾透過WhatsApp查詢退款，但未獲回覆。陳小姐指，以往在每個課程完結後，中心職員都會致電家長，以優惠價格推銷下期課程；她在本月中連續兩日接到電話，稱舊生當時可享受折扣，報讀月份越多、折扣越大，故她一次報讀6個月功課班，但付款後約兩周中心就結業，「其實可能已經係發生咗啲問題，佢係隱瞞我哋」。

至於下一步行動，她說，各「苦主」會各自向海關、警方及消委會報案，再考慮其他行動。她稱，家長沒有相關知識，可能要依靠區議員及立法會議員協助。

梁煕：接10宗求助　促教局跟進

港島東立法會議員梁熙現共接獲約10宗求助，大部分家長預繳約1萬、最多一位預繳約2萬。他質疑學校在多方面違規，包括要求家長一次預繳多個月學費，又在明知要結業前收取大量學費，其牌照與中心名稱亦不相同。他期望教育局盡快跟進，包括教育市民在甚麼情況下不應預先付款，並要考慮不容許曾被吊銷牌照、不合理經營的人士「捲土重來」，以另一名稱再經營教育中心。

相關字詞﹕編輯推介 翹英教育 補習社 消委會 海關 梁熙 教育局

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