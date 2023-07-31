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政府研推「地花」加快推多層工廈用地　或以綠化地做安置棕地作業 (10:53)

發展局長甯漢豪表示，正構思以「地花」模式招標，將未平整的土地推出招標，讓有興趣的投資者更早入場，以加快餘下多層工廈用地應市，不排除利用綠化地安置受發展影響的棕地作業者。她預期多層工廈及新田科技城用地可望率先採用「地花」模式招標。

甯漢豪接受《大公報》訪問時表示，以往一般待完成土地平整才推出招標，「地花」概念是將已確定土地用途，但未完成土地平整的用地提早招標，讓中標者提早入場。她指，當政府平整土地時，投資者同步推進圖則設計及融資等前期工作，待土地到位後便可立即展開建築工程，達致提速的效果。對於「地花期」有多長，甯漢豪認為提前1至2年是較合適，「動工前要躊躇資金、做圖則」，若多過2年則可能未必容易成功招標。

甯漢豪表示，政府亦研究能否推遲部分棕地的收地時間表，冀以時間換取空間。至於有立法會議員建議政府提供合適的政府用地作露天棕地作業，甯漢豪回應指有關安排不容易，因社會不歡迎露天棕地並希望政府致力減少。她指，由於未來要清理大量棕地，要思考用綠化地安置，作為緩衝措施，強調政府會小心平衡不同需要及意見。

另外，甯漢豪指，政府已在北部都會區預留72公頃土地，用作工業及物流用途，其中大部分會用作發展多層工廈。她指，首批11公頃的多層工廈發展用地，已邀請有興趣人士提交意向書，以便參考市場意見，敲定招標文件，目標年內開始招標。

相關字詞﹕編輯推介 甯漢豪 多層工廈 新田科技城 地花 棕地

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