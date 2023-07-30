「有條件釋放」將設自動覆核期　李夏茵：需時觀察病人重返社區情況 (12:03)

對於醫衛局數據顯示，過去5年上訴獲批撤銷釋放條件的病人中，平均已接受7.5年有條件釋放令，李夏茵認為，年期與病人情況有關，相信自動覆核機制下，時期或會縮短。

接受有條件釋放的病人須準時服藥、並在指定地方居住，被問到如何確保病人準時服藥，李夏茵承認有難度，即使護士每次詢問病人及其家人，結果亦可能不準確，她稱醫管局會考慮使用遙距觀察、家訪時點算藥物數量、檢驗血或尿液等方法，料今年會落實方案。她認為，病人注射藥物會較易觀察，「最好嘅方案，可能就真係打針嘅」，不過對病人服藥訂明的要求，會視乎個別情況而定，包括考慮病人以往病情、及是否有準時服藥等。

另外，政府料11月起推行「慢性疾病共治先導計劃」，供合資格市民參加，李夏茵稱進展樂觀，並計劃於明年在地區康健中心設試點，推行精神健康評估篩查。