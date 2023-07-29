漁護署近兩年內人道處理540頭野豬 (22:16)

漁護署指，昨日已即時派員到場，以麻醉槍將野豬麻醉並捕捉。考慮到該頭野豬曾襲擊市民，繼續在市區出沒會對公眾構成危險，漁護署人員遂將其人道處理。漁護署十分關注野豬襲擊市民引致市民受傷，向傷者致以慰問。

漁護署2021年11月起採取新措施，定期於有多頭野豬出沒、曾經發生野豬傷人個案或野豬可能對公眾構成危險的地點捕捉野豬並將其人道處理。此外，漁護署接獲市民或其他政府部門報告有野豬在市區或民居附近出沒時，亦會採取行動，捕捉野豬以減低野豬對公眾構成的潛在危險或滋擾。漁護署會在行動中使用麻醉槍捕捉野豬，並使用藥物注射將所捕獲的野豬作人道處理。新措施施行至今，漁護署共人道處理540頭野豬。野豬滋擾黑點由2021年的63個下降至2022年的42個，野豬出沒或滋擾報告數字亦由2021年超過1400宗降至2022年約1100宗及2023年（截至5月）約440宗。此外，野豬傷人個案亦分別由2021年20宗及2022年36宗，減少至2023年（截至7月）4宗。

漁護署指，經修訂後的《野生動物保護條例》（第170章）已將野生動物禁餵區擴展至全港，任何人如非法餵飼野生動物（包括野豬），一經定罪，最高可被罰款一萬元。政府並將於今年內向立法會提交進一步修訂上述條例的建議，以規管餵飼野鴿活動、提高非法餵飼野生動物的最高罰則及引入定額罰款等。漁護署重申，會繼續加強執行捕捉及人道處理野豬行動以減少野豬滋擾，並就野豬餵飼活動加強執法，減低吸引野豬於市區或民居附近出沒的誘因。署方呼籲市民切勿餵飼野生動物，以免改變其天然習性及破壞生態平衡，並引致環境衞生及滋擾等問題。

漁護署呼籲市民遇到野豬時應保持鎮定，切勿主動走近及干擾牠們。如有需要，可躲在障礙物後，待野豬離開後才繼續前進，而不應用物件拋向野豬或驅趕野豬，以免挑釁野豬發生危險。如對人身安全構成即時威脅可報警求助。