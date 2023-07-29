漁護署：巡邏見鯨魚未見市民乘船觀鯨 有船家稱已停止承包服務 (20:18)

漁護署回應本報查詢時表示，今日上下午均有派員出海與香港警務署和海事處船隻一同到有關水域巡邏，其間有見鯨魚出沒，但未發現有船隻進行觀鯨活動，亦沒有其他船隻圍繞或嘗試接近鯨魚。政府部門在巡查期間都有對附近船隻作出適當勸喻。

本報記者今早以顧客身分致電四位船家查詢包船觀鯨，其中一位為兩周前記者查詢時，仍有提供包船觀鯨、出海2小時每艘船索價3200元的船家，惟他們均表示沒有或已停止提供包船觀鯨服務。有船家稱不鼓勵市民出海觀鯨，「𠵱家政府話咗唔俾睇（鯨魚），我哋都唔會做（包船觀鯨）。」

漁護署周三（26日）發稿表示，會加強派員在鯨魚出沒的海域巡邏，並在西貢公眾碼頭等地方派發單張，勸喻巿民不要出海觀鯨及避免在進行水上活動時滋擾鯨魚。在碼頭設檔經營魚排的梁小姐指，周三（26日）及四（27日）曾見有漁護署人員在碼頭附近派發單張，勸喻停止觀鯨活動。惟早上9時半至下午2時，未見漁護署人員到場。另外，昨早有海事處人員及水警在碼頭一帶派發海上安全宣傳單張，提醒市民出海時的注意事項，惟沒額外勸喻不要出海觀鯨。

出海參加遊艇派對的市民黎先生指，沒打算特意觀鯨，但若在海上碰見鯨魚會盡量迴避，「唔會特登去干擾佢」。市民吳小姐指，自己想出海觀鯨惟不會成行，「因為太多船我覺得對佢好disturbance（干擾），因為佢始終係海洋生物。」她指鯨魚游進本地水域十分罕見，盼可思考辦法引領鯨魚游出大海。