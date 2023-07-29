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去年自殺1080宗15年新高 50至59歲佔204人 撒瑪利亞防止自殺會：多留意身邊人提供支援 (14:35)

香港撒瑪利亞防止自殺會今日（29日）發表去年本港自殺死亡個案數據分析，發現本港去年有1080宗自殺死亡個案，自殺率為14.73，即每10萬人中有14.73人自殺身亡，人數和比率均是2007年以來新高。按年齡分析，60歲或以上長者自殺死亡個案繼續上升，去年477宗佔整體約44%，再次打破1973年以來紀錄。該會另關注到，去年50至59歲有204人自殺身亡，自殺率由每10萬人有12.93人升至17.47人，創至少8年新高，上升幅度約4.5，為所有年齡群組中最高。該會分析，疫情影響經濟，50至59歲中年人士接近退休年齡，在疫下裁員潮中失業機會較大，偏偏他們多為家庭經濟支柱，面對很大經濟壓力。

防止自殺會以去年死因裁判法庭自殺個案數據分析，發現去年本港整體自殺個案1080宗，較2021年1010宗多70宗，按年升6.95%；以每10萬人自殺率計，去年則較2021年升1.03；平均每天約2.96人自殺身亡。該會總幹事曾展國指，疫情於2022年仍影響香港，經濟需要時間復蘇，社會氣氛相對暗淡，加上人口老化，令整體自殺數字及自殺率均達2007年以來新高。

去年60歲或以上長者自殺率為21.73，較2021年升0.61，曾展國認為，長者自殺個案續升屬本港家庭結構問題，本港家庭婚後甚少與父母同住，加上近年愈來愈多人離開香港，令長者照顧者人數減少，即使當局近日提出提升生育率也「遠水不能救近火」，認為長者自殺趨勢未來可否改善， 視乎港府「可唔可以令香港變返吸引中年及年輕人留低嘅地方」。

該會主席黃瀚之表示，50至59歲群組自殺情況亦值得關注，去年該群組有204人自殺身亡，較2021年多50人，形容屬「好多」 。曾估計，疫情下經濟差， 一旦公司有裁員潮， 於公司內年資較長、工資較高的中年員工屬首當其衝，失去工作致家庭及經濟壓力大，雖社會現已漸復常，但經濟仍未回復疫前，提醒大家留意身邊家人情緒多提供支援。

相關字詞﹕長者；自殺

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