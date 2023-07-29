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2023年7月29日星期六
小西灣富景花園24歲男子倒斃家中
(13:58)
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今早10時38分，小西灣富景花園四座一單位姓郭男戶主發現其24歲兒子在房間內昏迷，於是報案。救援人員當場證實昏迷青年死亡，據了解死者無病歷記錄。警方初步相信事件無可疑，事件列作屍體發現案。
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